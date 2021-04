Pur restando in regime di zona rossa (come l’intera Regione Emilia Romagna), anche a Soliera, da domani mercoledì 7 aprile, tornano a svolgersi in presenza le attività di nidi e scuole dell’infanzia, le lezioni della scuola primaria Garibaldi e del primo anno della scuola secondaria di primo grado Sassi.

Un’ulteriore novità riguardante il Comune di Soliera è che non viene prorogata l’ordinanza comunale che, nella fase più acuta della diffusione del Coronavirus, poneva ulteriori limitazioni alla fruizione dei parchi, delle panchine e dei giochi nelle aree verdi. Si può pertanto andare al parco, ma con i consueti accorgimenti che sono in vigore in tutta Italia, vale a dire, l’uso della mascherina, il distanziamento interpersonale e il divieto di assembramento.

Per il resto, permangono le disposizioni previste per la zona rossa che proseguirà perlomeno fino al prossimo 20 aprile.