Il secondo appuntamento del ciclo “Storie di ragazze dalle idee potenti” andrà in scena il 9 aprile, alle ore 16.30. L’iniziativa è organizzata dal settore Sociale dell’Unione Colline Matildiche, che comprende i comuni di Albinea, Vezzano sul crostolo e Quattro Castella.

Le protagoniste dell’iniziativa sono giovani donne del territorio che ci parleranno delle loro esperienze lavorative in ambito della cooperazione internazionale, dell’arte e dei social network. Lo scopo è ragionare con loro cu come stia cambiando il mondo del lavoro, su come si possano far maturare idee, passioni e sogni e trasformarli in una professione.

Questo secondo appuntamento avrà come protagonista una ragazza di Albinea, Alessandra Gigli, ideatrice della pagina Facebook, con oltre 1.100.000 followers, “Le fotografie che hanno fatto la storia”. Il 7 maggio toccherà alla vezzanese Samanta Meglioli, scrittrice e sceneggiatrice. Per finire, l’11 giugno, il microfono passerà a Laura Vasconi, artista e illustratrice di Quattro Castella.

Tutti gli incontri verranno trasmessi sia sulle pagine Facebook, che sui profili Youtube, del Comune di Albinea e de “Il posto giusto”.