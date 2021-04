Sereno al mattino e transito di nuvolosità stratificata in particolare nelle ore pomeridiane. In serata aumento della copertura nuvolosa sul crinale appenninico centro-occidentale. Temperature minime in lieve diminuzione sui settori costieri e stazionarie nell’entroterra con valori compresi tra 4 e 7 gradi nei centri urbani e di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane. Massime in aumento su valori compresi tra i 15/16 gradi della fascia costiera e i 17/18 gradi dell’entroterra. Venti deboli variabili, tendenti dal pomeriggio a disporsi dai quadranti meridionali, con locali rinforzi sulla costa e sui rilievi. Mare al mattino poco mosso. Nel corso del pomeriggio aumento del moto ondoso fino a mare mosso.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013