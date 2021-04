Non si fermano le vaccinazioni anti-covid nei giorni festivi e nemmeno a Pasqua. Anche domenica 4 e lunedì 5 aprile presso il punto vaccinale della Fiera di Bologna proseguiranno le sedute vaccinali dedicate alle persone over75 e over80 con 700 vaccinazioni domenica mattina e 1.300 lunedì tra mattino e pomeriggio.

A strappare un sorriso e offrire un momento di spensieratezza durante l’attesa successiva alla vaccinazione, entrambi i giorni saranno presenti i clown di corsia, volontari del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana.

Un’esperienza già collaudata con successo negli ospedali e nelle residenze per anziani del territorio per animare e intrattenere i presenti e, con l’occasione, offrire i migliori auguri di Pasqua a chi si vaccina.

“L’iniziativa comincia a Pasqua ma proseguirà anche nelle prossime settimane” spiega Marco Migliorini, Presidente del Comitato provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana, “grazie alla straordinaria disponibilità dei nostri volontari. Per noi è importante che il sostegno che offriamo alle persone si manifesti in tutte le forme utili e dilettevoli che servono, dall’aiuto a casa al trasporto alla vaccinazione, ma anche, come in questo caso, tenendo alto il morale e ricordandoci che anche una risata fa bene al corpo e alla mente”.

“In questo periodo difficile è rassicurante per l’Azienda USL poter contare sulle associazioni di volontariato per aiutarci a portare avanti questa campagna vaccinale senza precedenti” afferma Paolo Pandolfi, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, “Voglio ringraziare tutti i volontari per il loro prezioso contributo perché facilitano il nostro lavoro e al contempo migliorano l’esperienza dei cittadini. Da oggi porteranno anche un’iniezione di serenità e buonumore nel centro vaccinale e gliene siamo grati”.

I clown in corsia saranno presenti presso il centro vaccinale della Fiera di Bologna dalle 9.30 alle 12.30 domenica 4 aprile mentre lunedì 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.