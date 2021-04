Alle ore 15:15 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, autoscala e autobotte, in via Olaf Palme ad Imola, per un incendio di un appartamento. Le fiamme hanno interessato gran parte dell’abitazione provocando ingenti danni. Fortunatamente non si registrano feriti e intossicati.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in salvo due gattini che erano rimasti in casa. Presente anche la polizia di stato con una pattuglia e il 118 in via precauzionale.