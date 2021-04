C’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda per accedere ai contributi a fondo perduto dedicati alle imprese che intendano installare sistemi di sicurezza a tutela delle proprie aziende. Il Fondo per la sicurezza è cofinanziato dalla Camera di Commercio di Modena e da 31 Comuni del territorio, tra cui anche il Comune di Vignola. “A differenza di quanto accaduto nel primo lockdown – spiega Emilia Muratori, sindaca di Vignola con delega alla Sicurezza – i dati in possesso delle forze dell’ordine confermano che, in questi mesi difficili, la microcriminalità non è diminuita. Mentre la Giunta è al lavoro per creare le condizioni per un migliore e più efficace insediamento dei Carabinieri in città, è importante che gli imprenditori, in un’ottica di prevenzione, installino tutte le strumentazioni adeguate a porre un primo argine contro i malintenzionati”.

Il Fondo sicurezza è dedicato alle piccole e medie imprese che abbiano meno di 50 addetti, appartenenti a tutti i settori di attività, e prevede contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza, con priorità per quelli che sono video-collegati con le forze dell’ordine. Le domande possono essere inoltrate entro il 30 aprile 2021. Ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità per accedere al contributo possono essere trovate al link

https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/fondo-per-la-sicurezza-anno-2021“