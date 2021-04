La Provincia di Reggio Emilia informa che da martedì 6 aprile inizieranno diversi cantieri che comporteranno modifiche alla viabilità su alcune strade provinciali.

In particolare la Sp 10, in comune di Vetto, sarà chiusa al transito dal 6 aprile al 7 maggio nel tratto compreso tra l’intersezione con la Sp 513R e il confine con la provincia di Parma. Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza, da parte della Morani srl di Casina, di lavori di ripristino della parete rocciosa di monte che in passato ha registrato diverse cadute di massi.

Il traffico, con la necessaria segnaletica di preavviso, verrà deviato sui seguenti percorsi alternativi. Per la sponda reggiana, i veicoli provenienti da Reggio e diretti a Neviano degli Arduini, verranno deviati a San Polo d’Enza – all’intersezione tra la Sp 12 e la Sp 513R di Val d’Enza – verso Traversetolo, lungo la Sp 513R. Per la sponda parmense, i veicoli in transito lungo la Sp 513R di Val d’Enza provenienti da Parma e diretti a Vetto e Castelnovo Monti, verranno deviati a Traversetolo – all’intersezione con via Roma – verso San Polo d’Enza e da lì mantenuti sulla Sp 513R.

A Guastalla invece, dal 6 al 29 aprile, tutti i giorni dalle 8 alle 17 si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 35 che porta al ponte sul Po per Dosolo. In questo caso i provvedimenti saranno adottati per consentire alla ditta 2i Rete Gas di Milano la sostituzione in sicurezza di valvole di linea sul metanodotto. L’ordinanza della Provincia prescrive che, nei momenti di maggior traffico e qualora si formino code superiori ai cento metri, il senso unico alternato debba essere tassativamente regolato da movieri.

Sempre dal 6 aprile altri due cantieri, per posa di fibra ottica da parte di Lepida e Open Fiber, interesseranno invece rispettivamente la Sp 7 Pratissolo-Felina a Viano e vari tratti della Sp 18 Busana-Ligonchio-Passo Pradarena in comune di Ventasso. I cantieri saranno operativi, per diverse settimane, dalle 8 alle 17 e comporteranno limite dei 30 km/h e sensi unici alternati, anche in questo caso regolato da semaforo o movieri a seconda del traffico .