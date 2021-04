Un po’ di Olanda in quel di Bologna. Più precisamente all’Arcoveggio, dove oggi venerdì 2 aprile è stato inaugurato il campo di tulipani Tulipark, che rimarrà a disposizione della città fino all’11 di aprile. Un parco fiorito coloratissimo con 250mila bulbi piantati, di 105 tipi diversi proprio nel week end che precede Pasqua e che porta la primavera nel vivo. Fin dalla mattina di oggi in tanti si sono messi in coda per passeggiare fra le file di fiori e scegliere quelli più belli da portarsi a casa, ma è meglio comunque prenotarsi online per non creare assembramenti in coda: lo si può fare direttamente dal sito ufficiale www.tulipark.it dove si può anche scegliere quanti tulipani portarsi a casa. La raccolta viene fatta a mano, con spiegazioni accurate dello staff che con professionalità e gentilezza mostra come raccogliere i fiori senza rovinarli e come conservarli il più a lungo possibile una volta arrivati a casa. Il bulbo che rimane viene donato in beneficienza al Comune di Bologna.

Dall’organizzazione fanno sapere che “per rispetto della normativa di distanziamento Covid, l’entrata al vivaio è consentita al pubblico per finalità di acquisto e per il tempo necessario alla scelta dei fiori”.

A tal fine, la raccolta dei bouquet è consentita solo con PRENOTAZIONE ONLINE:

Per tutti i bouquet di tulipani, la raccolta è consentita ad un massimo di 1 PERSONA per BOUQUET.*

Mentre i pacchetti famiglia sono momentaneamente sospesi.

In caso di pioggia? il parco rimarrà aperto, è consigliato Munirsi di k-way e stivaletti, per godersi di più il vivaio e fare fotografie ancora più spettacolari.

*in entrambi i casi i bambini fino a 14 anni possono entrare con il bouquet dei genitori.

*Il pacchetto permette visita soltanto ad una persona, onde evitare il formarsi di gruppi o assembramenti!

