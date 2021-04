Nuvolosità in rapido aumento già dal primo mattino sul ferrarese con precipitazioni sparse, di debole intensità, solo sporadicamente a carattere di rovescio più intenso. La nuvolosità e le precipitazioni si estenderanno gradualmente verso la restante parte della regione, mentre schiarite temporanee si faranno strada a partire dal ferrarese; in serata cessazione delle precipitazioni su tutta la regione, con nuvolosità variabile. Temperature minime pressoché stazionarie, comprese tra 9 gradi ad ovest e 12 gradi lungo la costa, ma con valori di circa 5 gradi inferiori nelle aree rurali; massime in sensibile diminuzione e comprese tra 15 e 17 gradi. Venti inizialmente deboli, di direzione variabile, tendenti a disporsi dai quadranti orientali già nella mattinata e a rinforzare lievemente; in serata ulteriore lieve aumento dell’intensità del vento sul mare e sui rilievi orientali. Mare inizialmente poco mosso, molto mosso in serata.

(Arpae)