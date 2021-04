Da alcuni giorni, nei punti critici più volte segnalati dai cittadini, sono comparse paline segnaletiche che riportano la dicitura “E’ vietato abbandonare i rifiuti”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione di Vignola, in collaborazione con Hera, per scoraggiare l’abbandono di rifiuti lungo le strade della città. In particolare, paline sono state posizionate a fianco dei contenitori per la raccolta degli indumenti usati: troppi cittadini, se non trovano spazio, abbandonano i sacchi nei pressi con il rischio che si aprano e spargano il contenuto tutto attorno. Prese di mira, poi, anche alcune aiuole o angoli un po’ riparati di strade del centro o della periferia.

“Al momento procediamo con un avvertimento che si appella al buon senso delle persone – spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune di Vignola Anna Paragliola – se dovesse però continuare questo malcostume ci stiamo organizzando per installare, in alcuni punti specifici, delle telecamere che ci consentano di individuare e quindi anche sanzionare quei cittadini che dimostrano di non avere a cuore il decoro della nostra città”. Sempre per migliorare l’igiene e il decoro cittadino è stato deciso l’incremento dello spazzamento in diverse aree del centro storico e il lavaggio con idropulitrice dei portici. “Questi miglioramenti – conclude la vicesindaca Anna Paragliola – sono solo alcuni provvedimenti di un percorso di confronto costante con il gestore avviato all’indomani dell’insediamento della nuova Amministrazione improntato sull’analisi delle problematiche e alla ricerca di soluzioni efficaci per migliorare il decorso e la cura della nostra meravigliosa città.”