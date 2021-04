Nella mattinata di ieri, 31 marzo 2021, verso le ore 11:30, gli Agenti della Polizia Stradale di Bologna Sud hanno fermato, all’altezza del casello di Casalecchio di Reno, un furgone con targa portoghese che trasportava numerosi sacchi di vongole, provenienti dal mercato portoghese e diretti ad un’azienda con sede a Rovigo.

Aperto lo sportello posteriore del furgone, gli Agenti notavamo che diversi sacchi di bivalvi erano accatastati nel vano di carico a contatto diretto con la pavimentazione sporca e polverosa dell’automezzo, privo di una cella frigorifera.

Il furgone portoghese, infatti, trasportava una quantità elevata di vongole, di peso superiore alla massa consentita per quel trasporto, in condizioni sanitarie non idonee: il veicolo, in viaggio da due giorni, era privo di coibentazione e di temperatura necessarie per la vitalità dei molluschi.

Contattate immediatamente le autorità sanitarie competenti, i veterinari dell’Azienda U.S.L. di Bologna certificavano che i molluschi erano avariati, a causa dello scadente stato di conservazione durante il viaggio, tale da comprometterne le condizioni di vitalità.

A seguito di tali accertamenti, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, è stata disposta la distruzione immediata dei molluschi, non più utilizzabili a fini alimentari.

Ancora una volta, i controlli della Polizia Stradale consentono di verificare la regolarità delle condizioni di trasporto a garanzia del bene finale della salute pubblica.