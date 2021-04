Il suono delle Salse ha ricevuto una nomination al premio inglese “Sound of the Year Awards 2020”, promosso da ‘The Museum Of Sound’ in collaborazione con New BBC Radiophonic Workshop e altri partner. Grazie ad una registrazione effettuata lo scorso anno presso la Riserva naturale delle Salse di Nirano, Andrea Mussi si è ritrovato, inaspettatamente, tra i quattro candidati al premio per la sezione ‘Miglior suono presente in natura’.

Non ha vinto, ma è comunque un bel risultato, considerando che al premio sono arrivate registrazioni da tutto il mondo e la selezione è stata fatta da una giuria di esperti riconosciuti a livello internazionale.

Per sentire il suono delle Salse da ‘premio’ il link è https://m.soundcloud.com/trionide/salse-di-nirano.