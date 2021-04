Il Comune di Carpi cerca un immobile da destinare ad archivio per i propri documenti cartacei: pertanto avvierà una indagine di mercato per raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di possessori intenzionati a vendere.

Per la funzione cui sarà destinato, l’edificio dovrà avere le seguenti caratteristiche: essere ubicato a Carpi, non lontano dal Centro e comunque a esso collegato dalla viabilità principale; essere un immobile indipendente, cioè libero su tutti i lati; avere una superficie coperta indicativamente fra i 2.000 e i 6.000 mq; avere una zona a uso deposito-archivio di almeno 1.500 mq, così che possa contenere soppalchi con scaffalature per almeno 15.000 metri di ripiani; zona a uso ufficio riscaldata; servizi igienici per il personale.

Altri requisiti riguardano la buona conservazione e immediata utilizzabilità, l’impiantistica e la regolarità rispetto ad altri obblighi normativi, le dotazioni anti-incendio.

Le modalità per partecipare all’avviso e ogni riferimento per informazioni saranno pubblicati sul sito del Comune a giorni: poi ci sarà un mese di tempo per partecipare.

Le manifestazioni d’interesse pervenute non saranno in alcun modo vincolanti; se al termine della procedura il Comune individuerà una proposta idonea, verrà stipulato un atto di compravendita o, eventualmente, di locazione con patto di futura vendita.