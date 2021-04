Si è svolta questa mattina (2 aprile 2021) una breve cerimonia presso l’Opera Pia Castiglioni di Formigine per ringraziare gli operatori socio-sanitari, gli infermieri, i medici e in generale tutto il personale della struttura per l’impegno profuso nell’assistenza agli anziani in questo anno così difficile.

Alla presenza del sindaco Maria Costi, della direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo Federica Ronchetti e del parroco di Formigine don Federico Pigoni, sono state ricordate le vittime da Covid19.

È stata questa l’occasione per la consegna di una felpa con i colori dell’Italia a ogni operatore OSS da parte dell’Istituzione dei servizi alla persona e dei volontari dell’associazione L’Albero della Vita, grazie al contributo dell’azienda formiginese Guidetti Giuseppe.

“Nella difficile battaglia contro il Covid19 – afferma Antonella Annesi, presidente dell’Albero della Vita – un ruolo di prima linea lo sta svolgendo il personale sanitario, soprattutto per alleviare le sofferenze delle persone anziane, le più colpite dal virus. Grazie al contributo dell’azienda formiginese Guidetti Giuseppe, da sempre particolarmente attenta e sensibile ai problemi degli anziani ospiti dell’Opera Pia Castiglioni, abbiamo potuto dedicare a loro un segno di riconoscimento”.

“Non appena la situazione sanitaria lo consentirà – conclude Ennio Ansaloni, vice presidente dell’Albero della Vita – i volontari sono pronti a riprendere tutte le attività svolte prima del lockdown, ed in particolare il trasporto giornaliero degli ospiti che frequentano il centro diurno dal loro domicilio alla sede dell’Opera Pia, e l’accompagnamento degli anziani presso le strutture sanitarie per le visite specialistiche”.