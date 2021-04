Il Consiglio di Amministrazione di SITI B&T Group S.p.A., produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale, quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: SITI), ha approvato oggi il progetto di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili nazionali, nonché il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio 2020 redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Fabio Tarozzi, Amministratore Delegato di SITI B&T Group, commenta: “Il 2020 ha rappresentato per tutti un anno straordinario, nel quale il nostro Gruppo ha dovuto far emergere tutte le proprie migliori qualità, umane ancor prima che professionali, affinché potessimo assicurare al mercato il servizio e l’attenzione di sempre, anche nei momenti più difficili della pandemia. La resilienza dimostrata dalle nostre aziende ha consentito di superare la fase acuta della crisi con risultati economici migliori rispetto alle attese ed addirittura di raggiungere risultati finanziari positivi, in attesa di poter cogliere le opportunità che la ripresa in corso sta offrendo.”

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

Il Valore dei Ricavi a fine 2020 è pari a 142,3 milioni di euro, in calo dell’18,8% rispetto ai 175,1 milioni di euro dell’esercizio 2019. La straordinaria condizione sanitaria che ha colpito il 2020, che si è manifestata dopo un 2019 che aveva registrato una congiuntura negativa dell’intero settore delle macchine ed impianti per la ceramica, ha compresso i volumi in modo straordinario. La ripresa degli ordinativi avvenuta nel secondo semestre ha consentito solo parzialmente, per le tempistiche produttive, di compensare gli effetti del blocco dei primi mesi dell’anno.

La presenza diretta sui mercati mondiali con il proprio network di filiali di service ha permesso al Gruppo di mantenere la propria quota di mercato ed in particolare di aumentare a 65,8 milioni di euro (+8,7%) il fatturato del Customer Service (erano 60,6 milioni di euro nel 2019).

L’EBITDA consolidato è stato pari a 11,0 milioni di euro (7,7% dei ricavi di vendita), rispetto ai 18,7 milioni di euro del 2019 ha manifestato una resilienza del Gruppo alle avverse condizioni di mercato, grazie all’efficientamento dei costi fissi.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 2020 è negativo per 0,4 milioni di euro rispetto ai 8,5 milioni di euro registrati nel 2019.

Il Risultato Netto Consolidato dell’esercizio 2020 è negativo per 2,5 milioni di euro rispetto a 3,1 milioni di euro dell’esercizio precedente (di cui 2,9 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020 è pari a 54,8 milioni di euro rispetto ai 59,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019 evidenziando una produzione di cassa di 4,3 milioni di euro, dopo aver effettuato investimenti per 14,7 milioni di euro, comprensivi del pagamento della quota al closing delle azioni Diatex per 6 milioni di euro.

Prima dell’applicazione del principio IFRS 16 la Posizione Finanziaria Netta consolidata è pari a 34,9 milioni di euro rispetto a 37,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

RICERCA E SVILUPPO

Malgrado la straordinaria condizione sanitaria che ha costretto per diversi mesi la struttura ad operare in smart working o comunque in condizioni operative difficili, il Gruppo ha proseguito con determinazione e tenacia i propri programmi di R&D con progetti strategici per poter presentare ai mercati soluzioni tecnologiche che stimolino la domanda e contribuiscano a rendere solida la ripresa.

Lo sviluppo delle novità tecnologiche è stato possibile grazie a uno staff R&D di oltre 60 addetti e a un investimento che nel 2020 ha superato i 5 milioni di euro, pari al 3,5% del fatturato, di cui 2,7, milioni di euro sono stati spesati nell’esercizio. Gli ammortamenti dei costi di sviluppo capitalizzati ammontano nel 2020 ad euro 2,6 milioni. Attualmente il Gruppo è titolare di circa 200 brevetti industriali.

PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO SITI-B&T GROUP S.p.A.[1]

I Ricavi di SITI-B&T GROUP S.p.A. per l’esercizio 2020 ammontano a 71,6 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 117,1 milioni di euro dell’esercizio 2019.

Il Risultato Netto di SITI-B&T GROUP S.p.A. dell’esercizio 2020 è negativo per 2,3 milioni di euro rispetto ad un utile di 1,6 milioni di euro del 2019.

FATTI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL’ESERCIZIO

Nel mese di marzo 2021 è stato formalizzato il closing per l’acquisizione del 70% delle quote della società Mec Abrasives s.r.l., con sede operativa a Verona, attiva nella produzione di abrasivi per la lappatura di prodotti ceramici, per un valore complessivo pari a 1,2 milioni di euro. L’investimento è stato fatto in coerenza con la propria strategia di crescita nel settore della finitura dei prodotti ceramici.

DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 di SITI-B&T GROUP S.p.A. presenta una perdita di 2,5 milioni di euro che il Consiglio di Amministrazione della Società proporrà all’Assemblea degli azionisti di rinviare a nuovo.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il Presidente, Fabio Tarozzi, a procedere alle formalità per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti in unica convocazione per il prossimo 30 aprile 2021 per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2020 e delle modifiche statutarie, necessarie per adeguare lo statuto alle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM. L’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.sitibt.com.

***

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l’attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 sarà disponibile nei termini di legge presso la sede sociale.

*******

[1] Si precisa che SITI-B&T Group S.p.A. redige il proprio bilancio ai sensi degli artt.2424bis e 2425bis del Codice Civile, secondo i principi contabili nazionali emanati dall’OIC.