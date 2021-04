Durante uno dei controlli di polizia stradale, svolti quotidianamente, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia del distretto di Scandiano ha fermato lungo via Aldo Moro una Fiat Punto condotta da B.H. residente a Scandiano, di 20 anni. Alla richiesta dei documenti di guida il conducente dichiarava di non esserne in possesso. Il successivo controllo presso le banche dati informatiche, confermava che il giovano era sprovvisto di patente ma emergeva anche che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro perché in circolazione privo di copertura assicurativa dalla Polizia Locale di Casalecchio di Reno, che non solo confermava che il veicolo era sotto sequestro ma emergeva anche che a guidarlo era lo stesso B.H. e gli era già stata contestata la guida senza patente.

A questo punto scattava la denuncia per guida senza patente recidiva, trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Venivano redatti i verbali per circolazione con veicolo privo di assicurazione e per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Il veicolo veniva confiscato direttamente senza possibilità per B.H di poterlo riavere.

Alla richiesta del perché si fosse messo alla guida pur sapendo di non poterlo fare, il giovane ha risposto agli agenti che doveva recarsi a fare il tampone per il Covid e che non aveva pensato di andarci in bicicletta o a piedi.