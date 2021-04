L’Amministrazione comunale di Spilamberto amplia i propri servizi online.

Dopo l’agenda appuntamenti, attiva da qualche mese, che consente al cittadino di prendere direttamente online gli appuntamenti con gli uffici comunali, da oggi è disponibile per tutti i cittadini SMART ANPR, una piattaforma che permette di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed ottenendo un reale risparmio di tempo.

Ogni cittadino, senza recarsi allo sportello, potrà richiedere certificati anagrafici in bollo o in esenzione per sé o un componente del proprio nucleo anagrafico. Il servizio è disponibile accedendo direttamente dal link sul sito del Comune oppure mediante l’applicazione “Smart ANPR Servizi Locali SPA” scaricabile da App Store o Google Play.

Al servizio si accede con il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o mediante la propria carta di identità elettronica (CIE).

I certificati sono prodotti direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), che ha istituito l’ANPR presso il Ministero dell’Interno.

Per tutti i dettagli sulle modalità visitare la pagina dedicata ai servizi online sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.spilamberto.mo.it

Ricordiamo anche che il Comune di Spilamberto è da poco abilitato ad effettuare il riconoscimento de visu al fine del rilascio delle credenziali SPID. SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

Prima di procedere al riconoscimento, è necessario registrarsi on line all’indirizzo https://id.lepida.it/idm/app/ e fornire tutta la documentazione richiesta.

Il riconoscimento de visu potrà essere effettuato direttamente allo sportello UrP del Comune nelle giornate del lunedì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Prima di presentarsi allo sportello accertarsi di aver ricevuto conferma via e-mail della correttezza della documentazione presentata e della possibilità di presentarsi per il riconoscimento.

Per informazioni: tel. 059/789958 – info@comune.spilamberto.mo.it.