Nell’ambito del piano di ricucitura dei percorsi ciclopedonali del capoluogo, a partire da mercoledì 7 aprile prenderanno il via a Castelfranco Emilia i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile di via Canova-via Bernini, contiguo al canale Muzza, tra via Correggio e via Castiglione.

A seguito della realizzazione di questo percorso dedicato al sistema di mobilità dolce del territorio, le stesse vie subiranno una riduzione di carreggiata tale da impedire il mantenimento del percorso viario nei due sensi di marcia. Pertanto, a partire dal 7 aprile le due vie verranno trasformate in strade a senso unico con direzione opposta, facendo centro da via Masaccio verso via Correggio e verso via Castiglione, al fine di non rendere difficoltoso l’accesso al quartiere e alla scuola dell’infanzia Mezzaluna.