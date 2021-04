Ieri poco dopo le 19:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e tre autobotti (di cui una da 25mila litri) nel comune di Pianoro, in via Alcide De Gasperi, per l’incendio di un capannone, ricovero di attrezzature agricole di vario genere. All’interno c’era anche un cavallo, portato in salvo dai vigili del fuoco. Nessun ferito, il rogo è stato circoscritto e poi estinto. Presente anche una pattuglia dei carabinieri.



