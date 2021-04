900 colombe pasquali. Questo il graditissimo dono consegnato stamattina all’AOU di Modena dall’Associazione l’Altra Vignola e destinate ai reparti COVID del Policlinico e dell’Ospedale Civile. L’Associazione l’Altra Vignola nasce nel 2012 per portare aiuti alle popolazioni terremotate con il nome “Noi teniamo Botta con Fermezza”; nel 2014 passata l’emergenza si è trasformata in L’Altra Vignola per continuare ad aiutare attraverso eventi e raccolte fondi le realtà del territorio vignolese e non solo.

“Abbiamo pensato di accogliere l’appello della Direzione Aziendale, che ha chiesto di manifestare la vicinanza ai sanitari impegnati in prima linea contro il Covid – spiega il presidente Wainer Morandi – così abbiamo deciso di donare delle colombe pasquali. Per noi è un ritorno, in passato abbiamo già collaborato e portato la nostra solidarietà all’AOU anche prima dell’emergenza Covid pertanto ci è sembrato naturale raccogliere l’appello dei sanitari da mesi impegnati nella difficile battaglia contro questo virus.”

“Ringrazio l’Altra Vignola per la sensibilità – ha affermato il Direttore Generale Claudio Vagnini – e la vicinanza. È bello vedere come molte realtà del territorio abbiano accolto il nostro appello per lasciare un pensiero ai nostri sanitari. Le colombe sono già state distribuite ai reparti COVID dei due ospedali”.