Sassuolo Gestioni Patrimoniali nei giorni scorsi si è aggiudicata l’asta per la porzione attualmente occupata dalla Polizia Municipale presso il Direzionale I Quadrati. Il prezzo base dell’immobile era stato stabilito dal Tribunale in € 397.700, l’offerta minima prevista era di € 298.275 pari al 75% del prezzo base, per circa 900 metri quadri di superficie ad un costo inferiore ai 300 € al metro quadro.

SGP si è aggiudicata l’immobile presentando l’offerta minima prevista di €298.275 e pagando il 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione con 120 giorni di tempo per effettuare il saldo, dopo di che verrà emesso il decreto di trasferimento ed SGP diventerà piena proprietaria dell’immobile.

“Un’operazione importante – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che non solo ci permette di dare continuità al lavoro svolto dalla Polizia Locale me che, in prospettiva futura, darà la possibilità al Comune di avere a disposizione ulteriori spazi per uffici ed associazioni, azzerando gli affitti che il Comune ancora oggi sta pagando; il tutto ad un prezzo veramente buono. Tutti sanno – aggiunge il Sindaco – che abbiamo in previsione la costruzione della nuova sede della Polizia Municipale nel terreno liberato dall’abbattimento del palazzaccio di via San Pietro 6, un’operazione che però necessiterà ancora di diverso tempo visto che siamo ancora in fase di bando d’assegnazione dei lavori. Nel frattempo la Polizia Municipale potrà continuare ad operare nella sede che occupa da anni, avendo a disposizione il tempo necessario per la costruzione della nuova sede ed un trasferimento che potrà essere eseguito in totale tranquillità. Al termine di questa operazione – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – valuteremo in che modo occupare gli spazi resisi disponibili: uffici comunali, uffici dell’Unione, magari sedi per associazioni: il Comune, attraverso Sgp, amplia così il proprio patrimonio immobiliare disponibile ad un costo davvero conveniente”.

Sino ad ora, per l’occupazione da parte della Polizia Municipale, al proprietario veniva pagato un affitto annuo pari ad €42.900; a partire dal decreto di trasferimento, SGP potrà stipulare un contratto di locazione con il Comune per i locali della PM per lo stesso canone di €42.900 annui.