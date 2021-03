La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi pomeriggio sulla Sp 62R della Cisa, a Lentigione di Brescello, saranno effettuati lavori di pulizia e ripristino della sede stradale, dopo che ieri pomeriggio – all’altezza dell’Immergas – un Tir che trasportava barattoli ha preso fuoco. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori da parte del Consorzio italiano strade & ambiente di Reggio, fino al termine delle operazioni di rimozione dei rifiuti e rifacimento del manto stradale – che dureranno alcuni giorni – si viaggerà pertanto a senso unico alternato regolato da semaforo o movieri e con limite di velocità a 30 km/h.

Senso unico alternato e limite dei 30 km/h, domani, anche sulla Sp 7 Pratissolo – Felina a Scandiano, di fronte all’accesso della cooperativa Lo Stradello, per l’esecuzione di taglio di piante.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.