VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – L’Italia di Mancini sa solo vincere. Lo fa anche sul sintetico di Vilnius contro la Lituania con un successo per 2-0 che porta le firme di Sensi e Immobile. Gli azzurri chiudono la sosta col punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022 e blindano una porta che resta inviolata per la sesta volta consecutiva. Il ct cambia il volto della squadra: fuori dieci elementi rispetto al match con la Bulgaria con l’eccezione del solo Donnarumma. La Nazionale azzurra muove palla con poca velocità e fatica ad affacciarsi con pericolosità dalle parti lituane. Prova a farlo soprattutto con conclusioni dalla distanza: al 6′ un tiro di Lorenzo Pellegrini viene deviato in calcio d’angolo da Svedkauskas. Al 41′ ci prova Emerson Palmieri che dal vertice dell’area lascia partire un sinistro che impegna l’estremo difensore avversario. Nella ripresa, Mancini cambia: fuori Pellegrini ed El Shaarawy; dentro Chiesa e Sensi. E l’immediata rete dell’1-0 è farina del sacco dei nuovi entrati. Al 47′ Svedkauskas respinge un tiro al volo dell’attaccante della Juventus ma non può nulla sulla successiva conclusione da fuori area dell’interista che con la complicità di una deviazione firma l’1-0. L’Italia si sblocca e inizia a giocare con la fluidità abituale collezionando una serie di occasioni da gol. Soprattutto con Immobile – oggi capitano – che intorno alla mezz’ora sfiora il gol tre volte: prima con un diagonale terminato largo, poi con una conclusione sul corpo di Svedkauskas dopo essersi defilato e infine con un colpo di testa impreciso a botta sicura. L’Italia fallisce il colpo del ko e la Lituania inizia a crederci. Al 73′ Eliosius ha la palla dell’1-1 sugli sviluppi di una ripartenza ma è murato da Donnarumma che risponde presente alla prima occasione pericolosa dalle sue parti. Ma nel finale Immobile riscatta gli errori precedenti e lo fa trasformando un calcio di rigore guadagnato da Barella nel recupero.

(ITALPRESS).