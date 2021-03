SAUB, al fine di agevolare l’accesso ad alcuni servizi, da Giovedì 1 Aprile i cittadini residenti o domiciliati nel Distretto di Reggio Emilia potranno presentare alcune richieste on line utilizzando i relativi nuovi link appositamente predisposti. I moduli, sicuri e guidati, saranno fruibili collegandosi al nostro sito aziendale: https://www.ausl.re.it/sportelli-saub

Si potrà quindi per esempio chiedere on line di cambiare il Medico di Medicina Generale e il Pediatra, fare l’iscrizione con scelta del medico, inserire o cancellare l’esenzione per invalidità, patologia o reddito. I cittadini UE o Extra UE potranno richiedere on line, utilizzando gli appositi moduli, un appuntamento agli sportelli SAUB per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o il rinnovo della medesima.

Si ricorda che già con l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile in modo agevole e autonomo variare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, oppure caricare o eliminare un’esenzione dal pagamento del ticket per reddito o invalidità. Qualora non fosse possibile per il cittadino attivare subito l’FSE, opzione comunque vivamente consigliata , sono a disposizione i nuovi link, ai quali collegarsi compilando i campi richiesti e allegando la documentazione prevista. Gli operatori SAUB in back-office prenderanno in carico e gestiranno le richieste inserite dai cittadini.

Di seguito i link:

Cambio Medico Medicina Generale – Pediatri di Libera Scelta

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=CAMBIOMMGPLS

Iscrizione e scelta medico cittadino italiano residente/domiciliato nella provincia di Reggio Emilia

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRITA

Richiesta iscrizione/rinnovo SSN cittadino UE / EXTRA UE

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICHIESTAISCRNNITA

Richiesta inserimento esenzione invalidità / patologia / reddito

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICINSESE

Richiesta cancellazione esenzione per patologia o reddito

https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=RICCANESE

Si tratta di un passo avanti per cercare di migliorare e rendere più veloci e scorrevoli i rapporti tra l’Ausl e la cittadinanza, in quanto le richieste inoltrate dall’utenza sono sempre più numerose, ma molto spesso mancanti di tutti i dati essenziali e necessari per dare corso alle pratiche, con conseguente perdita di tempo.

Terminata la prima fase di applicazione nel Distretto di Reggio Emilia, il percorso sarà reso attivo anche nelle altre sedi distrettuali.