Finpanaria S.p.A. comunica di avere formalizzato una Offerta Pubblica di Acquisto di azioni della controllata Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. al fine di acquisire la totalità delle azioni oggetto dell’offerta stessa e conseguentemente procedere al Delisting.

Mediante l’Offerta e il Delisting, Finpanaria si pone l’obiettivo di un ulteriore rafforzamento di Panariagroup, operazione più facilmente perseguibile nello status di società non quotata.

A tale riguardo, Finpanaria ritiene che i programmi futuri relativi all’azienda Panariagroup possano essere più agevolmente ed efficacemente perseguiti in una situazione di controllo totalitario e in assenza dello status di società quotata. La perdita di tale status infatti è normalmente caratterizzata da minori oneri e da un accresciuto grado di flessibilità gestionale e organizzativa alla luce dei vantaggi derivanti dalla semplificazione degli assetti proprietari.

A seguito del perfezionamento dell’Offerta, Finpanaria intende continuare a sostenere lo sviluppo di Panariagroup, consolidando e valorizzando il perimetro delle attività attuali e cogliendo, allo stesso tempo, eventuali future opportunità di crescita in Italia e all’estero, in linea con un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo e con una solida prospettiva di continuità aziendale.

L’offerta avrà oggetto n. azioni pari a 11.788.406, con un prezzo di offerta pari a 1,85 euro, che incorpora un premio pari al 20,8% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data della presente comunicazione (31 marzo) e un premio pari al 71,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data della presente Comunicazione.

Il Corrispettivo incorpora i seguenti premi rispetto ai prezzi ufficiali delle Azioni dei periodi di riferimento indicati nella seguente tabella:

Ai fini dell’Offerta, Finpanaria è assistita da Banca Akros, in qualità di advisor finanziario, e da Chiomenti, in qualità di consulente legale. Il finanziamento dell’offerta è stato gestito in collaborazione con Banco BPM.