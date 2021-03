“Conciliare Stanca”: il cortometraggio scritto e diretto da Francesco Zarzana che vede l’attrice Carmen Di Marzo protagonista, ha vinto il premio “Miglior Regia – Best Director” al Mirabilia International Film Awards. Il Mirabilia Internation Film Awards è un Festival Internazionale per videomaker di tutto il mondo, con un focus speciale sulle donne.

Conciliare Stanca, che è stato trasmesso in anteprima ed esclusiva lo scorso 8 marzo sul canale Youtube del Comune di Sassuolo in occasione delle iniziative realizzate dall’Amministrazione Comunale per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti della donna, raggiunge così la sua quinta finale ed il secondo premio conquistato.

“È stato per noi un onore poter trasmettere in anteprima un cortometraggio capace di veicolare un messaggio tanto importante – commenta il Vicesindaco di Sassuolo con delega alle Pari Opportunità Camilla Nizzoli – come quello della prevenzione, prima ancora che della lotta, della violenza di genere. Un filmato che, proprio per consentire la sua partecipazione a numerosi premi e concorsi, abbiamo purtroppo potuto mantenere on line per poco tempo: sarà per noi un piacere poterlo ripresentare al termine del percorso che ci auguriamo possa portargli gli allori che merita. A Francesco vanno i complimenti a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale per il successo ad oggi raggiunto”.