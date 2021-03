In questo periodo di festività pasquali, rese più meste dalla difficile situazione pandemica in atto, continuano gli interventi di soccorso e vicinanza ai cittadini posti in essere dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Emilia. I militari della stazione di Campagnola Emilia, infatti, sono intervenuti in supporto a un uomo, residente in paese, attualmente in quarantena presso la propria abitazione per positività al Covid. L’uomo, un pensionato 68enne che vive unitamente alla moglie invalida di 65 anni, non avendo modo di poter andare a fare la spesa, comprensiva di omogenizzati per la moglie che non può deglutire, non sapendo a chi rivolgersi ha telefonato al numero di pronto intervento 112 chiedendo di poter essere aiutato.

La richiesta è stata prontamente girata ai militari della stazione di Campagnola Emilia, i quali si sono recati al supermercato provvedendo ad acquistare quanto richiesto per poi consegnarlo a domicilio. L’uomo ha ringraziato i militari dell’Arma, sottolineando che senza il loro intervento non avrebbe saputo cosa fare.