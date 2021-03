Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi dà il via al percorso di consultazione pubblica sulle Linee pedagogiche per il Sistema integrato zerosei e Modena immediatamente si candida per ospitare una tappa del percorso.

“Il tema dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia all’interno del sistema integrato è al centro del progetto Modenazerosei: costruire futuro, su cui abbiamo puntato proprio un anno fa per rilanciare la centralità dell’educazione della fascia 0-6 anni e per raccogliere tutti i soggetti che operano nel campo educativo in una prospettiva comune di sostenibilità, qualità ed innovazione”, scrive il sindaco Gian Carlo Muzzarelli al ministro Bianchi.

“Sarei lieto di poter ospitare a Modena una tappa del percorso previsto affinché ci si possa confrontare sulle esperienze mettendo al centro il futuro delle bambine e dei bambini”, continua il sindaco invitando personalmente il ministro Bianchi in città.

L’occasione è il lancio della campagna di consultazione pubblica, estesa a tutti i protagonisti del mondo dell’istruzione per assicurare la massima condivisione sulle Linee pedagogiche elaborate dalla Commissione nazionale, avvenuto in diretta YouTtube sul sito del Ministero. Oltre al ministro, all’evento partecipa, tra gli altri, Giancarlo Cerini presidente della Commissione zerosei già rappresentata a Modena da Stefania Bigi lo scorso ottobre in occasione del seminario formativo dedicato alla valorizzazione del sistema integrato. “Lo stesso sistema integrato – sottolinea l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi – su cui affonda le radici il sistema educativo cittadino, che puntiamo a rendere sempre più sostenibile e inclusivo, e sul quale insistono le Linee pedagogiche nazionali a cui la stessa esperienza modenese ha contribuito.