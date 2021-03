La scorsa settimana si è riunita, su piattaforma Meet, l’assemblea annuale dei soci-donatori della Sezione Avis di Vezzano sul Crostolo. All’ordine del giorno la presentazione e approvazione del bilancio annuale 2020 ma anche l’importante appuntamento del rinnovo delle cariche elettive.

Frutto della votazione è il completo rinnovo di tutti gli organi sociali che guideranno la locale sezione Avis per il prossimo quadriennio.

Stefano Tazzari subentra nella carica di Presidente a Franco Stazzoni che, eletto Consigliere Avis nel 1993, è diventato Presidente per la prima volta nel 1996 e, con una pausa di 4 anni, ha ricoperto ininterrottamente questo ruolo fino alle elezioni della scorsa settimana.

Il nuovo Presidente Stefano Tazzari, vezzanese doc, classe 1988, di professione geometra impiegato presso il Consorzio di Bonifica, è socio-donatore Avis dal 2010.

“Colgo l’occasione del rinnovo delle cariche elettive della Sezione Avis di Vezzano sul Crostolo – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi – per ringraziare Franco Stazzoni del suo costante impegno per la nostra comunità, di cui il servizio in Avis è solo uno degli aspetti, e per la costante collaborazione che nel periodo della sua presidenza l’Associazione ha intessuto con le Amministrazioni Comunali che si sono avvicendate. Ultima in ordine di tempo l’iniziativa, tenutasi ad inizio mese, Vezzano in rosa promossa dal Comune in collaborazione con Lilt e Avis”.

Prosegue Vescovi: “Il mio augurio di buon lavoro va poi al nuovo Presidente e a tutti i soci Avis eletti nelle varie cariche della locale Sezione, con l’auspicio, che è già sin da ora una certezza, di poter intessere nuove collaborazioni su reciproche iniziative per la nostra cittadinanza e non solo”.

Per le altre cariche: Samuele Poli è stato eletto Vice Presidente, Manuela Caraffi Segretario, Davide Zannoni Amministratore e sono stati eletti quali componenti del Consiglio Direttivo Veronica Giovacchini, Caterina Parisi, Martina Chiara Stazzoni, Alice Venturi, Mattia Sassi, Fabio Venturi.

Sulla pagina Facebook della Sezione Avis di Vezzano sul Crostolo si legge: “Onestà, affidabilità, correttezza e trasparenza. Sono principi e valori cardini di Avis. Sono principi e valori che hanno contraddistinto la sezione di Vezzano fino ad oggi e che con oggi si vogliono rinnovare. Grazie a chi, in passato, ha lottato per questa piccola comunità. Grazie a chi fino a ieri ha reso possibile tutto questo. Un ringraziamento sentito e di cuore a Franco ed alla sua squadra che fino ad oggi hanno portato avanti la sezione, punto di riferimento per la comunità vezzanese. Inizia oggi un nuovo percorso per noi “nuovi arrivati”, siamo felici e speranzosi di poter compierlo al fianco di tutti voi donatori. Cambiano i volti, ma la strada la faremo sempre e comunque insieme”.