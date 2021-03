Mercoledì 31 marzo il Roller Hockey Scandiano sarà impegnato sulla pista veneta del Breganze per la 24° e terzultima giornata del campionato Nazionale di serie A1. Sarà l’incontro delle due cenerentole del campionato: Breganze ultimo in classifica ad 1 punto e Scandiano penultimo a 5 punti.

Partita importante per lo Scandiano per mantenere aperta una minima speranza di salvezza in sede di play out, per quanto la differenza punti rispetto alle altre formazioni al momento coinvolte sia di ben 19 punti (ricordiamo che ai play out i punti conquistati in campionato verranno dimezzati e arrotondati per eccesso).

Lo Scandiano dovrà tirare fuori tutta la sua grinta e la sua voglia di riscatto personale e mettere in pista tutto il suo cuore per cercare di aggiudicarsi quest’incontro.

La preparazione fisica e tecnica di Mister Barbieri è proseguita senza sosta anche durante il week end, per cui non resta che attendere mercoledì sera.

L’incontro sarà trasmesso anche da SKY canale MS CHANNEL 814, oltre che in diretta streaming sul sito FISRTV.

(Ufficio Stampa Roller Hockey Scandiano)