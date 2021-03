VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – “Le insidie sono quelle del campo, perchè non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà tanti spazi”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia di Lituania-Italia, gara in programma domani e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Domani potrebbe fare il suo debutto il brasiliano Toloi. “C’è questa possibilità, è stato con noi una settimana e ci siamo conosciuti meglio”, spiega il Mancio che poi torna sulla Lituania, reduce dal ko di misura in casa della Svizzera. “E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza”. Per quanto riguarda l’attacco, con le condizioni di Belotti, Insigne e Immobile da valutare, sembra destinato ad una maglia da titolare Federico Chiesa. “Vediamo, è uno di quelli che potrebbe giocare – ammette Mancini – In questo momento sta bene: incute molta paura negli avversari, che su di lui raddoppiano la marcatura. Per questo l’altra sera ha avuto delle difficoltà, però è molto importante per noi”.

