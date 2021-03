Poco dopo le 5.00 di oggi, i carabinieri della stazione di Correggio su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco di Reggio Emilia che stavano operando con una loro squadra, intervenivano in via Mandrio dell’omonima frazione del comune di Correggio a seguito dell’incendio sviluppatosi in una casetta di legno in un uso all’associazione Tempo Libero di Correggio. Le fiamme, originatesi da un probabile corto circuito elettrico, hanno arrecato danni alla struttura ancora in corso di quantificazione.



