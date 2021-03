L’azienda MAXDEVIL di Novellara ha donato all’equipe Usca del Distretto di Guastalla una fornitura di 17 felpe.

L’Equipe Usca per le visite a domicilio dei pazienti COVID in ogni uscita sul territorio è composta da 1 medico e 1 infermiere o 2 medici a seconda dei casi. Sul Distretto di Guastalla sono coinvolti in questa attività nel complesso, a rotazione, 20 medici e 3 infermieri.

Il direttore del Distretto di Guastalla Lucia Monici e la responsabile del Dipartimento Cure Primarie Area Nord Enrica Terzi, hanno ricevuto la donazione ieri dalle mani dei titolari dell’azienda di via Ampere, i signori Alice e Massimo Faietti. “Si tratta di un dono utile e gradito – hanno sottolineato Monici e Terzi ringraziando di cuore -. Sarà un valido ausilio che donerà comfort e maggiore riconoscibilità ai nostri operatori sanitari”.