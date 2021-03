Poco prima dell’una di oggi, 30 marzo, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla, su input dell’operatore in servizio al 112 a cui era pervenuto l’allarme di furto da parte di un istituto di vigilanza, sono intervenuti in via Matteotti a Gualtieri, curando un sopralluogo di furto all’interno del supermercato Famila. Sul posto i militari hanno accertato che ignoti ladri, previa effrazione di una porta antipanico laterale, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, vari elettrodomestici esposti nelle vetrine.

I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in corso di esatta quantificazione. Nonostante le immediate ricerche avviate nella bassa reggiana i malviventi sono riusciti a fuggire. Sugli odierni fatti i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno curato il primo intervento, congiuntamente ai colleghi della stazione di Gualtieri, competenti per territorio, hanno avviato le indagini per il reato furto aggravato a carico di ignoti.