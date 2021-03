L’incisiva attività di controllo sul territorio eseguita in città, ha portato i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia a operare la denuncia di un 20enne disoccupato domiciliato a Reggio che l’altra sera, incappato nei controlli stradali, è stato sorpreso camminare a piedi per la strade del centro con al “seguito” un coltello a serramanico di 17 cm di lunghezza, di cui 7 costituenti la lama, che occultava nella tasca dei pantaloni indossati. Per questo motivo, con l’accusa di porto abusivo di armi, i militari hanno denunciato alla Procura della Repubblica il giovane, operando a suo carico il sequestro di quanto illecitamente detenuto.



