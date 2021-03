Il centro storico di Castelfranco Emilia diventa a tutti gli effetti un vero e proprio salotto. Dopo gli importanti investimenti di completa riqualificazione dell’intera area, oggi si aggiunge un nuovo e prezioso tassello: il posizionamento di nuovissime panchine lungo Corso Martiri e in Piazza Garibaldi.

Si tratta di un’installazione che non solo servirà evidentemente ai cittadini per sedersi comodamente all’aria aperta nel cuore della città, ma rappresenta anche un ulteriore miglioramento che “rende senza alcun tema di smentita il nostro centro ancora più bello – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano sottolineando come – un altro impegno che avevo preso nei confronti di tutti i cittadini è stato concretizzato. E di tutto ciò sono grato alla nostra direzione tecnica, lavori pubblici e alle squadre operative: nonostante le enormi difficoltà e alcuni slittamenti legati giocoforza ai lockdown, siamo riusciti a mantenere il nostro ruolino di marcia e così, come avevo promesso, il centro storico di Castelfranco Emilia diventa, lo ripeto con orgoglio, ancora più bello, anche da un punto di vista di arredo urbano. E’ stata fatta una scelta precisa, puntando gli investimenti su arredi qualitativamente top di gamma per impreziosire questo luogo di proprietà dell’intera comunità, affinchè sia anche ulteriore fonte attrattiva non solo per chi vive a Castelfranco. Nella mia visione globale, infatti, il centro deve essere vissuto, vivibile e affascinante per tutti, nessuno escluso, con tanti benefici e riflessi che possono sfociare anche a beneficio del tessuto economico e commerciale dell’intero territorio”.