Accessibilità, trasparenza e innovazione. Sono le caratteristiche principali della filiale UniCredit Carpi Fossoli, che da oggi, lunedì, torna operativa presso la sua storica sede in via del Mar Ionio, lasciando i locali che erano stati allestiti sulla strada statale 413 Romana nord per garantire la prosecuzione del servizio.

Posta al piano terra di uno stabile demolito e ricostruito in seguito al terremoto del 2012, la filiale UniCredit, completamente rinnovata, torna ad accogliere i clienti in un ambiente moderno e funzionale, nel quale lavorano quattro persone sotto la guida della direttrice Alessia Pinotti.

La filiale è dotata al suo interno di una cassa fisica e di una cassa veloce per eseguire tutte le normali operazioni di sportello anche in modalità self service; all’esterno è attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24 un’area self, dotata di un atm evoluto, cioè un bancomat che, oltre alle consuete operazioni di prelievo e versamento di contanti e assegni, consente di accedere a diverse funzioni di pagamento e al “prelievo smart” che permette al correntista di ottenere l’erogazione di contante con addebito sul conto, anche senza utilizzo del bancomat.

“Siamo felici di riaprire la sede originaria di Carpi Fossoli – sottolinea Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit -. Torniamo ad accogliere i nostri clienti in una filiale completamente rimodernata e supportata dalle più avanzate tecnologie. E’ il risultato di in grosso investimento fatto dalla banca su un territorio in cui affonda e tiene salde storiche radici. E’ la conferma della grande attenzione che riserviamo a questa area e dell’impegno che quotidianamente mettiamo al servizio delle sue imprese e della sua comunità. Il nostro obiettivo è accompagnarle in un percorso di sviluppo sostenibile”.