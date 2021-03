Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo di seminari “Prospettive del giusfemminismo. Diritti, Libertà, Corpi”, promosso dal CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità di Unimore in collaborazione con il Centro Documentazione Donna di Modena, è previsto per domani, martedì 30 marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.00.

Il seminario, dal titolo “Il corpo delle donne e la condizione giuridica femminile”, sarà introdotto dal Prof. Thomas Casadei, con una relazione della Prof.ssa Veronica Valenti (Univ. di Parma), a partire dal volume in corso di pubblicazione V. Valenti, P. Torretta (a cura di), Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile dal 1946 ad oggi (Giappichelli, Torino, 2021). L’appuntamento si svolgerà in diretta streaming al link:

https://eu.bbcollab.com/guest/995230d690434035a751fc1e1dbb0a02

A proposito delle “tappe” giuridiche verso la promozione dell’eguaglianza tra i sessi, il CRID ha sviluppato negli anni diversi progetti, tra i quali si segnala da ultimo il Progetto di Public Engagement “Pillole di parità. Itinerari dell’eguaglianza di genere nell’ordinamento giuridico italiano dall’Unità d’Italia al covid-19” (Per approfondimenti e link al Progetto: https://www.crid.unimore.it/site/home/progetti/articolo1065057466.html )

Quello di domani rappresenta dunque un’ulteriore tappa di un percorso che si muove sia sul versante della ricerca e della didattica sia sul versante della terza missione.

A queste attività collaborano infatti anche diverse realtà associative, a cominciare dal Centro Documentazione Donna di Modena che ha peraltro di recente stipulato un accordo con il Dipartimento di Giurisprudenza, mediante il CRID, per attività di tirocinio per studenti e studentesse.

All’incontro prenderà parte, in rappresentanza del Centro, la Dott.ssa Natascia Corsini.

Veronica Valenti è Professoressa associata in Diritto costituzionale (IUS/08). Insegna Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto delle Pari Opportunità presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma, nonchè Diritto costituzionale presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di Parma.

É Vicepresidente del Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo di Parma. I suoi interessi scientifici riguardano: le politiche di pari opportunità e i diritti fondamentali ma anche le trasformazioni dello Stato sociale, la governance delle politiche migratorie, la prospettiva intergenerazionale del diritto.

Ha diretto e promosso diverse iniziative scientifiche e seminariali quali, tra le più recenti: il Laboratorio interdisciplinare sulla violenza di genere, novembre – dicembre 2020; il Ciclo di incontri su “Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile: 1946-2016” (direzione scientifica condivisa con la Prof.ssa Paola Torretta), ottobre-dicembre 2016; Incontro di studio su “L’unione civile” nell’ambito della rassegna “I Mercoledì del Diritto”, Parma, 22 febbraio 2017.

Tra le sue principali pubblicazioni si menzionano: Principle of Non-discrimination on the Grounds of Sexual Orientation and Same-Sex Matriage. A Comparison Between United States and European Case Law, in L. Pineschi(a cura di), General Principles of Law – The Role ofthe Judiciary, Springer International Publishing, 2015; l’opera monografica, Diritto alla pensione e questione intergenerazionale. Modello costituzionale e decisioni politiche, Giappichelli ed. 2013.