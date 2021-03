Nei giorni scorsi gli abbonati alla stagione teatrale 2019-20 hanno ricevuto una lettera da parte dell’assessorato alla cultura del Comune di Guastalla in cui è stata comunicata “l’impossibilità di concludere la programmazione 2019-2020, in quanto le compagnie hanno sospeso le proprie tournée, a causa della situazione pandemica che ha portato alla chiusura dei teatri e degli altri luoghi di spettacolo”.

Pertanto la “Giunta Comunale ha stabilito la restituzione dei rateo di abbonamenti e dei biglietti acquistati per i tre spettacoli residui: “Fronte del Porto”, “Cinquanta sfumature di Pino”, “Tullio e Massimo Show”.

Il rimborso potrà avvenire, nel caso di abbonamenti tramite bonifico, presentando il tagliando e indicando il proprio IBAN direttamente all’ufficio Teatro o inviando una mail a ufficiocultura@comune.guastalla.re.it. Per i biglietti, si chiede di contattare direttamente l’ufficio ai numeri telefonici 0522/839757-56-61.

La richiesta di rimborso potrà essere fatta dal 30 marzo al 30 aprile 2021. L’ufficio Teatro (via Caracci, 1), sarà disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12,30.

“Il Teatro Comunale di Guastalla – si legge nella lettera inviata nei giorni scorsi – ringrazia il suo Pubblico per la fiducia e il sostegno dimostrati in questo momento di grande difficoltà e di sipari abbassati, in quanto è davvero fondamentale per far sì che il Teatro possa tornare uno spazio aperto, vivo e attivo ma soprattutto punto di ritrovo della sua comunità”.

“Desideriamo inoltre ringraziare – scrivono l’assessore ala cultura Gloria Negri e il direttore del teatro Fiorello Tagliavini – tutti coloro che ci hanno dimostrato vicinanza e sostegno, comunicando l’intenzione di rinunciare al rimborso del biglietto o della quota-parte dell’abbonamento, un gesto di solidarietà e fiducia per il nostro teatro e per tutto il settore dello spettacolo. La rinuncia al rimborso del biglietto o di parte dell’abbonamento è gesto di concreta solidarietà nei confronti del Teatro e di tutto il mondo della Cultura”.

Per questo motivo, infatti, è stata lanciata la campagna #iorinuncioalrimborso, per sostenere le Istituzioni in questo momento di difficoltà. Chiunque volesse rinunciare al rimborso, nella vostra più completa libertà, lo potrà fare inviando una mail a: ufficiocultura@comune.guastalla.re.it o telefonando direttamente all’ufficio.