“Cosa c’è di meglio di una buona corsa o di una bella passeggiata per rimanere in forma e godersi l’aria aperta? Nulla!” Così risponde Adriano Debbi, coordinatore delle attività agonistiche del gruppo podistico di Sportinsieme, la polisportiva di Castellarano.

“L’idea di inserire il podismo tra le discipline proposte da Sportinsieme è nata grazie alla collaborazione con arcieri e ciclisti, con i quali condividiamo lo spirito di praticare sport all’aperto”.

Oggi il gruppo conta un totale di 70 tesserati UISP, di cui una ventina FIDAL, Federazione Italiana Di Atletica Leggera, quindi pienamente attivi a livello agonistico, sia nazionale che internazionale. “Non mancano le trasferte: i nostri atleti hanno da sempre partecipato a molte competizioni, sia in Italia che all’estero. Noi podisti di Sportinsieme siamo sempre presenti alle maratone più importanti, tra cui la Venezia-Roma, la 100km da Firenze a Faenza, lo scorso anno (prima di essere annullata a causa del Covid) ci stavamo preparando per la Pistoia-Abetone. Una delle emozioni più grandi però è stato correre alla Maratona di New York, nel 2018, alla quale partecipai con altri 4 nostri podisti. Un’esperienza davvero indimenticabile”.

Debbi inoltre fa parte del comitato organizzatore della Maratona di Reggio Emilia – Città del Tricolore, appuntamento molto importante il cui percorso è lungo 42km, oltre ad essere l’organizzatore ufficiale della “Colline del Secchia”, che solitamente si svolge la seconda domenica di giugno a Castellarano e che fino all’ultima edizione del 2019 ha coinvolto un totale di 2500 persone.

“Il gemellaggio tra il comune di Castellarano e la cittadina di Bruntál, in Repubblica Ceca, è per noi podisti un’opportunità di scambio: noi ospitiamo i loro corridori e viceversa, creando quindi un rapporto sportivo di grande valore umano e culturale. I nostri atleti sono normalmente giovani-adulti di età compresa tra i 25 e i 40 anni, ma tra i nostri iscritti contiamo anche persone non più così giovani, fino ai camminatori over-80. L’esercizio fisico è fondamentale, soprattutto andando avanti con l’età. Ora, in periodo di restrizioni, possiamo comunque praticare le nostre attività, trattandosi di uno sport individuale all’aperto. Prima che chiudessero i centri sportivi ci allenavamo nella pista di atletica di Castellarano, ora gli allenamenti vengono svolti individualmente. La domenica mattina però cerchiamo di trovarci in piccoli gruppi per mantenere lo spirito di squadra e per affrontare insieme percorsi più lunghi ed impegnativi”.

Ultimo ma non per importanza “Stiamo inoltre preparando le nuove divise per il 2021, con la speranza di riuscire a fare qualche gara, emergenza sanitaria permettendo. Incrociamo le dita”.

CORRI CON NOI

Per avere informazioni sul podismo, potete contattare Adriano Debbi scrivendo una mail a cami_debbi@hotmail.it oppure chiamando la segreteria di Sportinsieme al 334-7582554. Info al sito www.asdsportinsieme.it