A seguito di numerosi casi, il Comune di Fiorano Modenese ci tiene a far conoscere ai cittadini i modi per segnalare eventuali assembramenti in una o più zone del suo territorio. Qualora si ravvedano agglomerati di persone, i contatti cui fare riferimento sono i numeri telefonici: 112, quindi il recapito dei Carabinieri attivo 24 ore, e il 329-3191700, ossia il cellulare di servizio della Polizia Locale del Comune, che predispone una pattuglia di vigilanza nelle ore diurne.

Chiamare l’URP (Ufficio Relazioni col Pubblico), o scrivere a qualche servizio amministrativo, o ancora alla pagina FaceBook del Comune, è fortemente sconsigliato perché inefficace e fuori contesto.

Dal canto suo, l’Amministrazione si impegna ogni giorno a sfavorire occasioni di assembramento, in ottemperanza alle norme sanitarie vigenti nella lotta al Covid, e a compiere le necessarie segnalazioni presso le forze dell’ordine.