Gli operatori della squadra Volante, nel tardo pomeriggio di ieri, durante l’ordinario servizio sul territorio, hanno provveduto al controllo di un’autovettura lungo via Pansa condotta da una donna albanese, classe ’91.

Gli agenti agenti hanno quindi riscontrato che la cittadina albanese si trovava in quarantena perché positiva al Covid e per tale ragione, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per violazione delle disposizioni vigenti per il contrasto alla diffusione pandemica del virus per non aver fornito agli agenti una valida motivazione.