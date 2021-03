Francesco Bagnaia ieri sera è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio del Qatar, primo appuntamento della stagione MotoGP 2021 sul Losail International Circuit, nei pressi di Doha. Dopo una partenza perfetta dalla pole position, che lo ha visto mantenere la prima posizione davanti al compagno di squadra Jack Miller e alle due Ducati di Johann Zarco e Jorge Martín (Pramac Racing Team) nei primi giri, il pilota piemontese è rimasto in testa fino ad oltre metà gara. Scivolato in quarta posizione a pochi giri dal termine, Pecco è riuscito a conquistare il terzo posto in volata, grazie all’accelerazione della sua Desmosedici GP sul rettilineo finale.

A precederlo in seconda posizione è stato il pilota del Pramac Racing Team Johann Zarco, scattato dalla seconda fila e autore ieri del nuovo record assoluto di velocità in MotoGP (362.4 km/h). Terzo all’ultima curva, Zarco ha sfruttando molto bene la potenza del motore della sua Desmosedici GP, superando Mir sul rettilineo a pochi metri dal traguardo, seguito da Bagnaia.

Jack Miller, scattato anche lui dalla quinta posizione in seconda fila, dopo una prima parte della gara nel gruppo di testa ha poi perso progressivamente terreno ed ha chiuso il GP al nono posto.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3°

“Sono davvero contento di aver iniziato il campionato con un podio: è stata la mia prima gara con il Ducati Lenovo Team e arrivavo da un finale di stagione 2020 piuttosto difficile. Oggi ho provato davvero in tutti i modi a mantenere la testa e a chiudere la porta a Viñales. Purtroppo credo di aver sbagliato strategia e di aver usurato troppo le gomme all’inizio. Dopo 7 giri ho iniziato a faticare molto, soprattutto al posteriore e questo penso sia dovuto anche alle condizioni della pista di oggi, diverse rispetto ai giorni scorsi. Per fortuna abbiamo ancora una gara qui in Qatar, perciò ci riproveremo domenica prossima”.

Jack Miller (#43 Ducati Lenovo Team) – 9°

“La nona posizione non è sicuramente il risultato che speravamo, ma sono comunque punti importanti per il campionato. Purtroppo, dopo una buona partenza, ho iniziato ad avere problemi al posteriore verso metà gara e ho dovuto cercare di amministrare fino al traguardo. Mi sentivo davvero a mio agio quando ero al terzo posto e pensavo di poter attaccare i primi verso la fine, ma non è andata così. Ora analizzeremo i dati per cercare di capire cosa è successo e trovare una soluzione in vista del prossimo GP che si correrà nuovamente qui in Qatar”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista il prossimo fine settimana, dal 2 al 4 aprile, sempre sul Losail International Circuit per il Gran Premio di Doha.