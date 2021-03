Gruppo Italcer – l’hub del design nella ceramica Made in Italy e nell’arredo bagno di lusso – supporta la campagna “Fabbriche di Comunità” promossa da Confindustria, ed è pronta e disponibile ad offrire i propri spazi esterni delle sedi di Rubiera (RE), Vetto (RE) e Castel Bolognese (RA) come centri per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19.

Sin dall’inizio Italcer è stata in prima fila nella lotta alla pandemia, nella convinzione che l’apporto del settore industriale possa essere determinante nel supportare gli sforzi di istituzioni e cittadini nel definitivo superamento dell’emergenza pandemica.

Italcer ha messo dunque a disposizione 3 siti industriali sul territorio italiano (aree da circa 200 mq ciascuna) per la somministrazione dei vaccini, secondo le modalità che saranno ritenute opportune dalle Autorità competenti, e offrendo la disponibilità per effettuare in tali centri anche le vaccinazioni destinate alla popolazione residente nelle comunità dove operano.

Graziano Verdi, Amministratore Delegato di Italcer Group commenta così: “Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa di Confindustria, rendendoci fin da subito disponibili ad ospitare nelle nostre sedi un presidio vaccinale. Crediamo che, per uscire dalla pandemia, ognuno debba fare la propria parte e per questo riteniamo fondamentale, nell’interesse collettivo, dare la nostra disponibilità impegnandoci direttamente per la comunità. Vogliamo fare tutto il possibile per dare il nostro contributo alla campagna vaccinale e ci impegniamo non solo per i nostri collaboratori, ma anche – qualora possibile ed in accordo con le autorità sanitarie – per la popolazione”.

Il Gruppo Italcer, primario Gruppo italiano nel comparto di riferimento che conta circa 720 dipendenti, ricavi aggregati per circa 220 milioni di euro e oltre 50 milioni di euro di Ebitda nel 2021, vanta centinaia di progetti realizzati e oltre 3.000 clienti nel mondo. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni: ne fanno parte La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir ed Equipe Cerámicas. Solo negli ultimi tre anni il Gruppo ha investito oltre 25 milioni in Industry 4.0. Nel prossimo triennio, sono previsti investimenti per ulteriori 10 milioni l’anno.