Ieri gli agenti della Polizia di Stato, sono intervenuti in via Jacopo da Mandra per la segnalazione di patita rapina. Sul posto la presunta vittima, un cittadino marocchino che presentava alcune lievi e superficiali ferite da taglio nel basso ventre, ha riferito agli agenti di aver sorpreso un ladro all’interno del proprio appartamento che alla sua vista lo avrebbe affrontato impugnando un coltello e ferendolo al ventre, per poi fuggire calandosi dal secondo piano, aggrappato al tubo del gas.

Al termine di tutti gli accertamenti, i poliziotti non ritenevano la versione dello straniero verosimile per tutta una serie di incongruenze fornite nel racconto, accertando invece che l’uomo aveva inscenato la finta rapina per appropriarsi della somma di 200 euro che la moglie custodiva in casa. Lo stesso veniva quindi denunciato all’autorità giudiziaria per simulazione di reato e procurato allarme.