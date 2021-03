Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, unitamente alla Polizia locale di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Fratelli Rosselli su segnalazione di assembramenti in una macelleria.

All’interno dell’attività commerciale, gli operatori hanno rintracciato 13 persone di origine albanese che stavano guardando la partita della loro nazionale di calcio. Al termine delle procedure di identificazione la Polizia locale ha sanzionato tutti i presenti per violazione della normativa anti-Covid.