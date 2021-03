In prevalenza sereno con modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Probabile presenza di nebbia sulle zone di pianura settentrionali e sulla costa durante le prime ore del mattino, in rapido dissolvimento. Temperature pressoché stazionarie le minime, con valori attorno a 8/9 gradi nei centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree extra-urbane e prossime a 10 gradi lungo la costa. Massime in lieve aumento, comprese tra 17 gradi della costa e 20 gradi dell’entroterra. Venti deboli di direzione variabile nell’entroterra, orientali nel pomeriggio sulla fascia costiera. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)