E’ cominciata la consultazione dei cittadini di Villalunga per progettare insieme il futuro degli spazi dell’ex scuola elementare. L’idea parte dal Consiglio di frazione, che ha pensato di ascoltare la voce dei cittadini attraverso un questionario da distribuire agli abitanti della zona. Una volta compilati, i documenti potranno essere consegnati agli esercizi commerciali che sostengono l’iniziativa.

In questi giorni il questionario viene distribuito porta a porta, uno per famiglia, nella frazione di Villalunga, dai consiglieri di circoscrizione. Il testo propone già delle ipotesi di destinazione dell’area, che ospiterà sicuramente un ambulatorio per il medico di base: ma c’è spazio anche per altri usi e suggerimenti. “Si tratta di un’ottima idea – spiega l’assessore Laura Farina – per coinvolgere la cittadinanza e per questo abbiamo deciso di supportarla. Al termine della consultazione ci sarà un’assemblea aperta ai cittadini per comunicare come è andata la votazione delle diverse proposte: discuteremo il progetto a partire da quanto emergerà dalle risposte”.