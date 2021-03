Preso dai fumi dell’alcol ha sbattuto violentemente contro la vetrina di un negozio di abiti da sposa, tanto da incrinarla vistosamente. È successo a Rubiera lo scorso 16 marzo. I Carabinieri della locale Stazione sono stati chiamati ad intervenire perché era stato segnalato un soggetto in evidente stato di ebbrezza e con addosso un coltello dentro un supermercato del centro. Giunti sul posto, gli uomini dell’Arma lo hanno trovato poco distante, nei pressi di un negozio di abiti da sposa a cui aveva vistosamente danneggiato la vetrina senza alcuna valida ragione.

Una volta immobilizzato i Carabinieri lo hanno sottoposto a controllo, rinvenendogli addosso un coltello a serramanico lungo 20 cm ed un coltellino multiuso. Identificato in un cittadino ungherese 38enne abitante a Reggio Emilia, l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per il sequestro dei due coltelli e per tutte le incombenze del caso. Ieri, ultimati tutti gli accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Rubiera lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere dei reati di detenzione abusiva di armi, danneggiamento e ubriachezza.