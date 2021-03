Il sindaco Andrea Carletti interviene sul fatto accaduto ieri in via Ariosto, dove un uomo ha accoltellato il vicino di casa dopo una lite.

“In merito a quanto accaduto nella mattinata di ieri, 25 marzo, in via Ariosto a Bibbiano, credo doveroso fare qualche semplice ma necessaria precisazione. Innanzitutto ringrazio il personale sanitario, medico e paramedico, intervenuto immediatamente in soccorso di un uomo, un bibbianese, gravemente ferito, salvandogli la vita. Ringrazio le Forze dell’Ordine, prontamente accorse per ripristinare la normalità ed assicurare il feritore alla giustizia. Le ringrazio, inoltre, poiché con la loro attività di indagine e bonifica hanno fatto emergere una grave situazione di illegalità.

Chiaramente questo episodio, gravissimo, ha creato preoccupazione e paura tra i cittadini, fatto che non va sottovalutato e deve interrogare tutti, per rafforzare ulteriormente i legami di comunità. Detto questo, credo doveroso rimarcare ancora una volta come i bibbianesi abbiano dimostrato, in più di un’occasione, di essere una comunità coesa, solidale, con la schiena dritta e con valori importanti e ben radicati. Affrontiamo giustamente i problemi, senza banalizzare ma nemmeno generalizzare.

Che non si faccia l’errore, ancora una volta, di associare il nome della comunità che ho l’onore di rappresentare ad un fatto grave ma isolato. Perché Bibbiano non è questo”, conclude Andrea Carletti.